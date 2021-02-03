В удостоверениях украинских водителей появятся новые обозначения
В удостоверениях украинских водителей могут появиться новые обозначения: информация про ношение очков, контактных линз, а также про использование слухового аппарата или протеза. Это предусматривает постановление Кабмина №340, опубликованное на сайте МВД.
Кроме того, в водительских правах будут делаться отметки про обязательные конструктивные особенности автомобиля для конкретного водителя, а также про наложенные на водителя ограничения.
Какие именно? Например, управление автомобилем без пассажиров, только на определенном расстоянии от места жительства, только днем, запрет управления на трассах.
Также могут быть ограничения в виде запрета управлять автомобилем, у которого нет алкозамка.
Для всех этих и других отметок планируют разработать специальную систему кодов.
Ранее советник главы МВД Михаил Апостол предложил увеличить в Украине штраф за непристегнутый ремень безопасности в 1000 раз. Он считает, что это поможет снизить количество ДТП со смертельным исходом.