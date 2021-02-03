Panasonic начнёт производство новых батарей Tesla 4680 на гигафабрике в Неваде в конце года

Panasonic начнёт производство новых батарей Tesla 4680 на гигафабрике в Неваде в конце года

Компания Panasonic подтвердила, что планирует наладить производство аккумуляторных батарей Tesla 4680 на заводе Gigafactory в Неваде в конце этого года. О планах начать выпуск ячеек Tesla 4680 в 2021 году японская компания сообщила в конце прошлого года.

Компания также планирует добавить новую производственную линию на заводе в Неваде, которым она владеет вместе с Tesla, и рассматривает возможность создания бизнеса по производству литий-ионных аккумуляторов в Норвегии, что может заинтересовать европейских автопроизводителей.

Финансовый директор Panasonic Хироказу Умеда (Hirokazu Umeda) рассказал, что компания планирует начать тестовое производство аккумуляторов Tesla 4680 в новом финансовом году, начинающемся 1 апреля 2020 года. По его словам, компания ожидает, что партнёрство с Tesla будет прибыльным в наступающем финансовом году даже с учётом новых инвестиций в развёртывание производства аккумуляторных батарей 4680.

Когда Tesla обнародовала планы по производству новой аккумуляторной батареи большего формата с использованием собственного оборудования, разработанного собственными силами, некоторые эксперты восприняли это как намерение компании отказаться от сотрудничества с другими поставщиками.

Но гендиректор Илон Маск (Elon Musk) подчеркнул, что Tesla по-прежнему планирует закупать как можно больше аккумуляторных батарей у поставщиков.

«Причина, по которой Tesla запускает собственное производство ячеек, заключается в желании ускорить рост, — пояснил Маск. — И мы очень ясно дали понять нашим поставщикам аккумуляторов, будь то CATL, Panasonic или LG, что мы возьмём столько батарей, сколько они могут произвести, поэтому мы настоятельно призываем их увеличить производство, и мы будем покупать столько, сколько они смогут поставить нам».

Как сообщает ресурс Electrek, другие производители тоже будут поставлять Tesla батареи нового типа.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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