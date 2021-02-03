Госавиаслужба разделила украинский авиарынок

Государственная авиационная служба Украины 28 января на заседании комиссии по эксплуатации воздушных линий разделила маршруты между отечественными авиакомпаниями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Госавиаслужба разделила украинский авиарынок
Фото: tolknews.ru

Как разграничили авиамаршруты

Международные авиалинии Украины (МАУ)

  • Не ограничены права на маршруты Киев — Стамбул (Турция) — Киев и Киев — Баку (Азербайджан) — Киев.
  • Ограничен до 7 рейсов в неделю маршрут Киев — Мюнхен (Германия) — Киев.

SkyUp

Предоставлены права на эксплуатацию пяти воздушных линий:

разрешено открыть рейсы из Киева в —

  • Эйндховен (Нидерланды) — два раза в неделю;
  • Манчестер (Великобритания), Эр-Рияд, Джидду (оба — Саудовская Аравия) и Мюнхен (Германия) — все по три раза в неделю;

разрешено увеличить частоту рейсов с трех до семи в неделю по маршруту Киев — Берлин (Германия).

Кому отказали

Госавиаслужба отказала:

  • авиакомпании «Азур Эйр Украина» в выполнении рейсов по маршрутам из Киева в Стамбул и Бодрум (оба — Турция);
  • авиакомпании SkyUp в предоставлении права на эксплуатацию линий Киев -Брюссель (Бельгия) и Одесса — Баку (Азербайджан).

Ранее

4 января Госавиаслужба предоставила авиакомпании SkyUp права на эксплуатацию 11 новых воздушных линий.

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