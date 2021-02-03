2021-02-03
Госавиаслужба разделила украинский авиарынок
Государственная авиационная служба Украины 28 января на заседании комиссии по эксплуатации воздушных линий разделила маршруты между отечественными авиакомпаниями. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Фото: tolknews.ru
Как разграничили авиамаршруты
Международные авиалинии Украины (МАУ)
- Не ограничены права на маршруты Киев — Стамбул (Турция) — Киев и Киев — Баку (Азербайджан) — Киев.
- Ограничен до 7 рейсов в неделю маршрут Киев — Мюнхен (Германия) — Киев.
SkyUp
Предоставлены права на эксплуатацию пяти воздушных линий:
разрешено открыть рейсы из Киева в —
- Эйндховен (Нидерланды) — два раза в неделю;
- Манчестер (Великобритания), Эр-Рияд, Джидду (оба — Саудовская Аравия) и Мюнхен (Германия) — все по три раза в неделю;
разрешено увеличить частоту рейсов с трех до семи в неделю по маршруту Киев — Берлин (Германия).
Кому отказали
Госавиаслужба отказала:
- авиакомпании «Азур Эйр Украина» в выполнении рейсов по маршрутам из Киева в Стамбул и Бодрум (оба — Турция);
- авиакомпании SkyUp в предоставлении права на эксплуатацию линий Киев -Брюссель (Бельгия) и Одесса — Баку (Азербайджан).
Ранее
4 января Госавиаслужба предоставила авиакомпании SkyUp права на эксплуатацию 11 новых воздушных линий.