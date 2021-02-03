Акции Kia подорожали до максимума с 1997 года. Причина — слухи о возможной сделке с Apple
Акции Kia на южнокорейской бирже на пике в среду прибавляли 14,5% и достигали максимальной стоимости с 1997 года.
Причиной ралли стала публикация на южнокорейском сайте dongА.com о том, что Kia близка к соглашению с Apple о производстве электромобилей под брендом американской компании.
Сайт без уточнения источников информации писал, что автомобили Apple будут выпускать на отдельной производственной линии на заводе Kia в штате Джорджия начиная с 2024 года.
По данным dongA. сom, Apple инвестирует в проект почти $3,6 млрд. Поначалу будут выпускаться 100?000 автомобилей Apple в год, затем мощности могут увеличить до 400?000, следует из сообщения сайта.
Apple и Hyundai (головная компания бренда Kia) отказались от комментариев Reuters.
20 января южнокорейский сайт Edaily сообщал, что Hyundai выбрал Kia для партнерства с Apple. Тогда акции Kia прибавляли 20%.
Предыстория
О том, что Hyundai ведет переговоры с Apple, стало известно в начале января. Акции компании прибавляли почти 25%. Это был максимальный прирост стоимости бумаг компании за один день с 1988 года,