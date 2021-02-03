Акции Kia подорожали до максимума с 1997 года. Причина — слухи о возможной сделке с Apple

Акции Kia на южнокорейской бирже на пике в среду прибавляли 14,5% и достигали максимальной стоимости с 1997 года.

Акции Kia подорожали до максимума с 1997 года. Причина — слухи о возможной сделке с Apple
Фото: quote.rbc.ru

Акции Kia на южнокорейской бирже на пике в среду прибавляли 14,5% и достигали максимальной стоимости с 1997 года, сообщил Reuters. На максимуме за день бумаги стоили 102?000 корейских вон ($91,5), следует из данных Bloomberg.

Что повлияло на рост акций

Причиной ралли стала публикация на южнокорейском сайте dongА.com о том, что Kia близка к соглашению с Apple о производстве электромобилей под брендом американской компании.

Сайт без уточнения источников информации писал, что автомобили Apple будут выпускать на отдельной производственной линии на заводе Kia в штате Джорджия начиная с 2024 года.

По данным dongA. сom, Apple инвестирует в проект почти $3,6 млрд. Поначалу будут выпускаться 100?000 автомобилей Apple в год, затем мощности могут увеличить до 400?000, следует из сообщения сайта.

Apple и Hyundai (головная компания бренда Kia) отказались от комментариев Reuters.

20 января южнокорейский сайт Edaily сообщал, что Hyundai выбрал Kia для партнерства с Apple. Тогда акции Kia прибавляли 20%.

Предыстория

О том, что Hyundai ведет переговоры с Apple, стало известно в начале января. Акции компании прибавляли почти 25%. Это был максимальный прирост стоимости бумаг компании за один день с 1988 года, писал Bloomberg.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цены на бензин в Украине выросли за сутки в среднем на 9-10 копеек за литрЦены на бензин в Украине выросли за сутки в среднем на 9-10 копеек за литр
В Полтавской области перевернулся рейсовый бус "Сумы-Киев", двое пострадавшихВ Полтавской области перевернулся рейсовый бус "Сумы-Киев", двое пострадавших
В Донецкой области перевернулась маршрутка с пассажирами, у водителя случился инфарктВ Донецкой области перевернулась маршрутка с пассажирами, у водителя случился инфаркт
ЗАЗ будет выпускать автомобили KiaЗАЗ будет выпускать автомобили Kia
Начались продажи Renault Sandero нового поколенияНачались продажи Renault Sandero нового поколения
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за акции ФЛП частично перекрыли движение в центре КиеваИз-за акции ФЛП частично перекрыли движение в центре Киева
Слухи: Rolls-Royce разрабатывает новый электромобиль — он получит название Silent ShadowСлухи: Rolls-Royce разрабатывает новый электромобиль — он получит название Silent Shadow
Авиаперевозки в мировых масштабах 2020 года упали на 60% — ИКАОАвиаперевозки в мировых масштабах 2020 года упали на 60% — ИКАО
GM представила концепт электрического аэротакси, после чего её акции подскочили почти на 7 %GM представила концепт электрического аэротакси, после чего её акции подскочили почти на 7 %
Apple и Hyundai объявят о партнёрстве в марте, а к 2024 году запустят производство электрокаровApple и Hyundai объявят о партнёрстве в марте, а к 2024 году запустят производство электрокаров
Tesla внезапно ускоряются - названа причинаTesla внезапно ускоряются - названа причина
“Евробляхеров“ обнадежили доступной растаможкой уже в феврале 2021 года“Евробляхеров“ обнадежили доступной растаможкой уже в феврале 2021 года
Семеро украинских моряков на полтора года "застряли" на арестованном судне в КитаеСемеро украинских моряков на полтора года "застряли" на арестованном судне в Китае
Илон Маск признался, что Apple могла купить Tesla, но Тим Кук упустил эту возможностьИлон Маск признался, что Apple могла купить Tesla, но Тим Кук упустил эту возможность
Apple действительно разрабатывает электрокар, но он увидит свет не раньше 2024 годаApple действительно разрабатывает электрокар, но он увидит свет не раньше 2024 года
Последние новости
Подгружаем последние новости