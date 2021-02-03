Акции Kia подорожали до максимума с 1997 года. Причина — слухи о возможной сделке с Apple

Причиной ралли стала публикация на южнокорейском сайте dongА.com о том, что Kia близка к соглашению с Apple о производстве электромобилей под брендом американской компании.

Сайт без уточнения источников информации писал, что автомобили Apple будут выпускать на отдельной производственной линии на заводе Kia в штате Джорджия начиная с 2024 года.