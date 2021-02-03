Последствия карантина: С апреля МАУ вернула пассажирам более $26,5 миллиона

В период с апреля 2020 по январь 2021 года авиакомпания МАУ вернула пассажирам более $26,5 млн. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

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Возмещение за билеты

Только за декабрь 2020 и январь 2021 года было оформлено возвращение на сумму более $4,5 млн. За 10 месяцев своей деятельности в условиях воздействия covid-19 авиакомпания рассмотрела более 101 тысячи обращений пассажиров.

МАУ отмечает о готовности к открытому диалогу с пассажирами и надеется на понимание ситуации со стороны пассажиров. Со своей стороны, сотрудники всех коммуникационных подразделений делают все возможное для сокращения времени обработки всех запросов.

Что предлагает МАУ

Авиакомпания напоминает, что кроме возврата средств за неиспользованные билеты, авиакомпания МАУ предложила пассажирам отмененных рейсов несколько вариантов на выбор:

бесплатное переоформление билета;

промокод на сумму стоимости неиспользованного билета. Промокод действует 2 года с момента его выписки. Этот вариант позволяет использовать средства на оформление нового билета.

Также, пассажиры с билетами, оформленными на бланках МАУ, могут воспользоваться расширенными возможностями сервиса «Управление бронированием», позволяющие пассажирам самостоятельно в режиме онлайн изменять дату перелета.

Предыстория

Ранее авиакомпания МАУ обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому, в котором просит о предоставлении стабилизационного кредита и рассрочки задолженности перед государственными предприятиями «Международный аэропорт «Борисполь» и Украэрорух.