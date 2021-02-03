В Киеве появятся электробусы вместо маршруток

Общественный транспорт в столице требует обновления. Киевсовет постановил закупить 20 новых электробусов, которые уменьшат выбросы парниковых газов и улучшат экологическую ситуацию в столице. Об этом 2 февраля сообщила депутат Евгения Кулеба.

В Киеве появится новый вид общественного транспорта: чем заменят старые маршрутки

По ее словам, электробусы лучше запустить на левом береге Киева, так как там ездит меньше троллейбусов, чем на противоположном береге столицы. Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития уже дала согласие на покупку автобусов с электродвигателями. Поставка нового экологического транспорта состоится за средства "зеленых" инвестиций.

Киеву предстоит выиграть тендер в конкурсе и получить электробусы, на что столица очень рассчитывает.

Известно, что 2 февраля на маршрут вышли 15 новых троллейбусов марки «Богдан», которые были приобретены за бюджетные деньги. Троллейбусы длиной 18,75 метров рассчитаны на 170 пассажиров.

В Киеве появится новый вид общественного транспорта: чем заменят старые маршрутки

Все троллейбусы оснащены кондиционерами, видеокамерами для фиксации дорожной ситуации и ситуации в салоне, GPS-трекерами, системой электронного билета, подсчета и учета пассажиров. Также новый транспорт в столице оборудован светозвуковыми маршрутными и информационными указателями. Это будет достойная замена старым маршруткам, которые находятся в аварийной состоянии.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко назвал сроки завершения строительства Подольско-Воскресенского моста.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цены на бензин в Украине выросли за сутки в среднем на 9-10 копеек за литрЦены на бензин в Украине выросли за сутки в среднем на 9-10 копеек за литр
В Полтавской области перевернулся рейсовый бус "Сумы-Киев", двое пострадавшихВ Полтавской области перевернулся рейсовый бус "Сумы-Киев", двое пострадавших
В Донецкой области перевернулась маршрутка с пассажирами, у водителя случился инфарктВ Донецкой области перевернулась маршрутка с пассажирами, у водителя случился инфаркт
ЗАЗ будет выпускать автомобили KiaЗАЗ будет выпускать автомобили Kia
Начались продажи Renault Sandero нового поколенияНачались продажи Renault Sandero нового поколения
Блок рекламы


Похожие новости
Недавно отремонтированному мосту возле станции метро "Нивки" в Киеве снова потребовался ремонтНедавно отремонтированному мосту возле станции метро "Нивки" в Киеве снова потребовался ремонт
В Киеве задержали водителя навеселе, КАМАЗ которого застрял в снегуВ Киеве задержали водителя навеселе, КАМАЗ которого застрял в снегу
В Киеве фура сбила женщину на пешеходном переходеВ Киеве фура сбила женщину на пешеходном переходе
Проезд на метро в Киеве дорожать не будет, - КиевсоветПроезд на метро в Киеве дорожать не будет, - Киевсовет
В Киеве установили новые дорожные знаки 1.40 "изменение покрытия"В Киеве установили новые дорожные знаки 1.40 "изменение покрытия"
ДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машинДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машин
В Киеве троллейбус сбил женщину на пешеходном переходеВ Киеве троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе
В Киеве из-за непогоды произошло более 150 ДТПВ Киеве из-за непогоды произошло более 150 ДТП
В Киеве вандалы разбили окна в 4 поездах метроВ Киеве вандалы разбили окна в 4 поездах метро
Lexus начинает отбор нового уполномоченного дилера бренда в КиевеLexus начинает отбор нового уполномоченного дилера бренда в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости