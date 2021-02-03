В Киеве появятся электробусы вместо маршруток

Общественный транспорт в столице требует обновления. Киевсовет постановил закупить 20 новых электробусов, которые уменьшат выбросы парниковых газов и улучшат экологическую ситуацию в столице. Об этом 2 февраля сообщила депутат Евгения Кулеба.

По ее словам, электробусы лучше запустить на левом береге Киева , так как там ездит меньше троллейбусов, чем на противоположном береге столицы. Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития уже дала согласие на покупку автобусов с электродвигателями. Поставка нового экологического транспорта состоится за средства "зеленых" инвестиций.

Киеву предстоит выиграть тендер в конкурсе и получить электробусы, на что столица очень рассчитывает.

Известно, что 2 февраля на маршрут вышли 15 новых троллейбусов марки «Богдан», которые были приобретены за бюджетные деньги. Троллейбусы длиной 18,75 метров рассчитаны на 170 пассажиров.

Все троллейбусы оснащены кондиционерами, видеокамерами для фиксации дорожной ситуации и ситуации в салоне, GPS-трекерами, системой электронного билета, подсчета и учета пассажиров. Также новый транспорт в столице оборудован светозвуковыми маршрутными и информационными указателями. Это будет достойная замена старым маршруткам, которые находятся в аварийной состоянии.