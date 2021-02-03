Автомобильное топливо на АЗС снова подорожало: цены на заправках

В Украине снова подскочили цены на топливо. Крупные сети АЗС 2 февраля снова подняли цены на бензин и дизель в пределах 20-90 коп./л. Об этом сообщила консалтинговая группа "А-95".

Если сравнивать цены на заправках, то автомобильное топливо в сети ОККО подорожало на 50 коп./л: А-92 – до 28,99 грн/л, А-95 – до 29,99 грн/л, ДТ – до 28,99 грн/л.

На станциях KLO бензин подорожал на 20 коп./л - до 26,19 грн/л, а дизтопливо – на 30 коп./л. – до 25,79 грн/л.

В сети АЗС SOCAR дизель прибавил в цене 50 коп./л (29,48 грн/л). Топливо в сети AMIC подорожало в среднем на 37-54 коп./л: А-92 – до 26,91 грн/л, А-95 – до 27,91 грн/л, ДТ – до 26,73 грн/л.

По данным консалтинговой группы "А-95", 2 февраля средняя цена на бензин А-92 по Украине составила 25,57 грн/л. Бензин А-95 подорожал до 26,60 грн/л, ДТ – до 25,99 грн/л. За сутки рост цен составил по стране в среднем 12-14 коп./л.

По итогам понедельника, 1 февраля, средняя цена бензина А-92 по стране составляла 25,43 грн/л, а дизтопливо продавали по 25,86 грн/л. Таким образом, к середине недели цены на топливо ползут вверх.

Напомним, рост цен на автомобильное топливо эксперты прогнозировали еще в середине января, когда горючее стало дорожать на европейском рынке.