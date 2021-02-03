В 2020 году Ощадбанк выдал автокредитов почти на 2 миллиарда

В 2020 году государственный Ощадбанк выдал почти 4000 автокредитов на более 1,9 млрд грн, что на 200 млн больше чем в прошлом году.

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В 2020 году государственный Ощадбанк выдал почти 4000 автокредитов на более 1,9 млрд грн , что на 200 млн больше чем в прошлом году. Об этом говорится в сообщении банка .

Процентные ставки по автокредитам Ощадбанка стартуют от 0,01%, одноразовая комиссия — от 0%, минимальный аванс — от 10%, срок кредитования — до 7 лет.

«Займы на приобретение авто — одно из ключевых направлений розничного кредитования Ощада. Конкуренция среди банков, которые сегодня предлагают такие кредиты, высокая, однако нам удается успешно конкурировать благодаря тому, что мы предлагаем партнерам надежное сотрудничество и быстрое принятие решений, а клиентам — выгодные условия. Среди преимуществ Ощада — гибкие условия кредитования как по срокам, так и по процентным ставкам», — отметил заместитель председателя правления банка Антон Тютюн.

С кем сотрудничает банк

Банк сотрудничает с более 500 дилерскими центрами и автосалонами по всей стране.

Топ-авто

Среди автомобилей, которые приобретались в кредит от Ощадбанка, фаворитами в прошлом году были такие бренды, как Toyota, Mazda, Suzuki, Nissan, Skoda, Hyundai, Kia, Volkswagen, Mercedes, Honda, Subaru, Renault, Peugeot, Fiat.

Автокредитование в Украине

Традиционно в Украине около 20% автомобилей продаются в кредит. Продажи новых автомобилей в 2019 году выросли почти на 15%, но сегмент автокредитования рос еще быстрее.

Клиентов интересовали в первую очередь партнерские программы с автодилерами и автопроизводителями, которые позволяли оформить кредит на большую сумму под меньший процент (от 0,01% годовых). По-прежнему, минимальная ставка чаще всего предусматривает первоначальный взнос от 50% стоимости автомобиля и непродолжительный срок кредитования — до 12 месяцев.