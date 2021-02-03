SkyUp запустит рейсы из Украины в два итальянских города

Стоимость билетов из Киева в Бари без багажа стартует от 1264 грн, из Львова в Бергамо - от 840 грн.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает два новых направления в Италию. С мая самолеты компании начнут летать из Киева в южный Бари, а из Львова - в северный Бергамо.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Старт полетов по направлению Львов - Бергамо - Львов запланирован на 21 мая 2021, а Киев - Бари - Киев - 29 мая 2021-го.

Рейсы Львов - Бергамо - Львов будут выполняться по понедельникам и пятницам, а Киев - Бари - Киев - по вторникам и субботам.

Стоимость билетов в Бари без багажа стартует от 1264 грн, в обратном направлении - от 1339 грн. За билет в Бергамо придется выложить от 840 грн, обратно - от 851 грн.

Кроме того, SkyUp планирует этой весной начать полеты из Киева в Болонью, Бергамо, Катанию, Ламецию Терме, Неаполь, Рим и Римини. Также SkyUp конце мая планирует открыть рейсы в Римини из Харькова.

Напомним, в октябре SkyUp отменил рейсы Киев-Ереван из-за использования системы ПВО вблизи армянской столицы.