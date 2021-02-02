Tesla показала, насколько сильно продвинулось строительство огромного завода под Берлином

Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) поделился кадрами видеосъёмки с дрона, демонстрирующими значительный прогресс в строительстве завода Tesla Gigafactory Berlin в Германии. Этот завод, возможно, является самым важным проектом американского автопроизводителя в 2021 году.

Как уже сообщалось, электрический кроссовер Model Y не поступит в продажу в Европе до тех пор, пока не начнётся его сборка на новом заводе в Германии. Помимо выпуска модели Model Y здесь также будут производить аккумуляторные элементы нового типоразмера 4680. И Model Y станет первым серийным автомобилем Tesla, в котором будет использоваться новая архитектура аккумуляторных блоков.

Giga Berlin progress pic.twitter.com/ekpG5qcbUi — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021

В обращении к своим акционерам Tesla написала о Gigafactory Berlin на прошлой неделе следующее: «Местное производство и поставки остаются ключевой частью нашей стратегии роста. В то время как наша общая доля на европейском рынке увеличилась в 2020 году, Gigafactory Berlin должен обеспечить значительный рост местных поставок, аналогично тому, что мы видели после строительства Gigafactory Shanghai. Строительство нашего завода в Берлине продолжается в соответствии с планом, и мы уже начали перемещать оборудование в здание».

Автопроизводитель указал, что производство автомобилей на заводе в Германии начнётся «до конца года», но в документах, поданных по данному проекту в правительство, сообщается, что производство здесь может начаться уже в июле. Также ожидается, что Tesla будет производить в Германии Model 3 и другие модели автомобилей.



