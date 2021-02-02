Кличко назвал новые сроки строительства моста на Троещину

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичный Подольско-Воскресенский мост планируют открыть до конца 2021 года. Такое очередное обещание Кличко сделал на открытии магазина IKEA в Киеве.

Кличко назвал новые сроки строительства моста на Троещину

Глава столицы уверяет, что съезд моста на Троещину будет готов до конца года, несмотря на то, что строительные работы в этом месте уже давно не ведутся.

Кличко назвал новые сроки строительства моста на Троещину

Проектом строительства Подольско-Воскресенского моста предусмотрено оборудование местных проездов вдоль трассы Подольского мостового перехода в пределах насыпи на участке от озера Русановское до улицы Центральной Садовой с обеспечением возможности съезда и заезда, с учетом сохранения акватории озера Радужное и развязкой направлений движения автомобильного транспорта по съездам с мостового перехода в направлении ул. О. Бальзака и ул. А. Навои. Мост должен обеспечить движение с Подола на Воскресенку и Троещину, что значительно разгрузит трафик в столице.

Мост на Троещину начали строить еще в 2003 году, и с тех пор строительство несколько раз приостанавливали. В январе прошлого года Виталий Кличко пообещал, что стройка завершится до конца 2020 года и по мосту запустят автомобильное движение. Однако, это обещание так и осталось неисполненным. Тоже самое касается и строительства метро на Троещину.

Ранее в Киевсовете прокомментировали повышение стоимости проезда в столичном метро.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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