В Запорожье маршрутка врезалась в столб, пострадали 14 пассажиров, а водитель скрылся

Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожье маршрутка врезалась в столб на улице Бородинской, пострадали 14 пассажиров. Водитель автобуса сбежал и разыскивается полицией.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции и Укртрансбезопасности.

Полицейские предварительно установили, что водитель автобуса Mercedes-Benz 412D 1987 года рождения, совершая регулярные городские пассажирские перевозки по маршруту №81, при движении по проезжей части улицы Бородинской выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору.

Четырнадцати пассажирам автобуса после аварии понадобилась медицинская помощь, но всех, кроме одного, врачи впоследствии отпустили домой.

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: facebook.com/DSBT.UA

По данному факту следователем отделения расследования преступлений в сфере транспорта открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.