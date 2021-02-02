Автомобильное топливо в Украине за выходные резко выросло в цене

Автомобильное топливо в Украине выросло в цене. АЗС за прошедшие выходные взвинтили цены в среднем на 50 копеек. Однако некоторые "мелочиться" не стали и подняли стоимость литра сразу на гривну.

По информации от Консалтинговой группы "А-95", все виды горючего подскочили в цене на 0,2 – 1 грн/литр. Группа делала подсчеты на основании мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, который она проводит ежедневно.

В частности, в сети WOG все виды автомобильного топлива подорожали на 50 коп/л: А-92 — до 28,99 грн/л, А-95 — до 29,99 грн/л, ДТ — до 28,99 грн/л.

На АЗС сети Glusco все виды топлива прибавили в цене по 40 копеек: А-92 — до 25,75 грн/л, А-95 — до 27,75 грн/л, ДТ — до 26,75 грн/л. Автозаправки сети Shell подняли цену в среднем на 38 копеек: А-92 — до 26,57 грн/л, А-95 — до 28,24 грн/л, ДТ — до 27,32 грн/л.

Не остались в стороне от всеобщего процесса также сети "Овис" и ZOG. Причем они взвинтили цены на горючее сразу на 0,94-1 грн/л. Сеть "Рур Групп" подняла цены на 50 копеек, а на АЗС AMIC, "БРСМ-Нафта", UPG, "Параллель", SUN OIL, Motto, Mango и "Нефтек" топливо выросло в цене на 10-60 коп/литр.

Самая большая сеть заправок группы "Приват", в которую входят "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие (всего 1540 АЗС) в субботу, 30 января, подняли цены на топливо сразу на гривну.

При этом согласно подсчетам Консалтинговой группы "А-95", по итогам понедельника, 1 февраля, средняя цена бензина А-92 по стране составила 25,43 грн/л. Бензин А-95 стоил 26,47 грн/л, а дизтопливо продавали по 25,86 грн/л.

Средний рост стоимости автомобильного топлива по стране за выходные составил 53 копейки за литр.

Напомним, рост цен на автомобильное топливо эксперты прогнозировали еще в середине января. Горючее стало дорожать на европейском рынке, и Украина, естественно, также оказалась втянутой в этот процесс.