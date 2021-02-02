В Харькове массово штрафуют “евробляхеров“

В Украине полицейские продолжают штрафовать водителей автомобилей на иностранных номерах, находящихся с нарушением таможенного законодательства. «Волна» наказаний «евробляхеров» прокатилась по Харькову.

В Харькове массово штрафуют “евробляхеров“

По словам спикера Патрульной полиции Яны Кутовой, на данный момент в отношении водителей машин на еврономерах составлено 363 протокола по ч. 3 ст. 121 и 15 протоколов по ч. 9 ст. 121 Кодекса об административных правонарушениях Украины.

Штраф в размере 8 500 гривен получают водители, которые не ввозили в Украину автомобиль, которым они управляют. При повторном таком правонарушении штраф увеличивается до 17 000 гривен с изъятием водительского удостоверения.

Напомним, рабочая группа Верховной Рады Украины разработала новый законопроект, который предусматривает льготную растаможку автомобилей на иностранной регистрации. Она, в частности, не должна превышать 1 000 евро.

Комитет по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики Верховной Рады уже одобрил этот законопроект. Скоро его вынесут на обсуждение народных депутатов.


Максимов Віталій, Тудей

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