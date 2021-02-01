ЗАЗ будет выпускать автомобили Kia

ЗАЗ будет серийное выпускать автомобили компании Kia. Об этом в Facebook сообщило украинское представительство южнокорейского автогиганта.

В частности, на Запорожском автомобилестроительном заводе планируют организовать крупноузловую сборку седанов Kia Rio и кроссоверов Rio X. Машинокомплекты – роSSийские.

В каком количестве ЗАЗ будет выпускать южнокорейские автомобили – не сообщается. Известно только, что их сборка будет налажена уже в ближайшее время.

Напомним, что седан Kia Rio и кроссовер Rio X только недавно обновили. Они получили новые фары, новую комплектацию Style с красными акцентами на решетке, оптике, сиденьях, руле, селекторе трансмиссии и центральной панели, а также 8-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

В линейку двигателей входит 1,4 л агрегат мощностью 100 л.с. и 1,6 мотор мощностью 123 л.с. Коробка передач – 6-ступенчатая механическая или автоматическая.

Ранее мы показали Kia Sportage нового, пятого, поколения. Его продажи начнутся в текущем году.

Сейчас на ЗАЗе собирают автомобили концерна Renault из машинокомплектов, которые поставляются из РоSSии.