На Луганщине перевернулся грузовик с более чем 26 тоннами мазута

Вчера, 31 января, на автодороге Т 13-06 км 41+600 сообщением "Северодонецк-Новоайдар" на окраине пгт Новоайдар Луганской области перевернулся грузовик с мазутом.

Об этом сообщила полиция Луганщины.

При опрокидывании на обочину вылилась часть мазута.

Предварительно установлено, что 58-летний водитель, управляя грузовиком DAF с прицепом, перевозил более 26 тонн мазута из города Днепр к Счастьенской ТЭС. Мужчина не справился с управлением, выехал на обочину, в результате чего произошло опрокидывание грузовика. В результате ДТП он получил телесные повреждения.

На водителя составлен административный материал по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).

Фото: facebook.com/policeLG