Названы ТОП-5 самых ненадежных немецких авто

Немецкие автомобили ассоциируются с надежностью. Чаще всего это действительно так и есть. Однако, даже среди продукции немецкого автопрома встречаются модели, которые часто ломаются и могут вас разорить из-за дороговизны ремонта.

Названы ТОП-5 самых ненадежных немецких авто

BMW M5 (E60)

Компания BMW выпускала E60 (см. фото вверху) в 2003-2009 годах. Эксперты отмечают, что у него капризный двигатель и почти такая же по надежности секвентальная коробка передач SMG. Ремонт коробки передач может обойтись примерно в 70 тысяч гривен.

Porsche 996 Carrera

Названы ТОП-5 самых ненадежных немецких авто

Этот спорткар выпускали в 1998-2005 годах. Владельцы часто жалуются на подшипник промежуточного вала, который не выдерживает нагрузки. Его замена стоит около 100 тысяч гривен. Кроме того, есть проблема с охлаждением двигателя.

Mercedes-Benz M-Class второго поколения

Названы ТОП-5 самых ненадежных немецких авто

Второе поколение этого внедорожника выпускали в 2005-2011 годах. Антикоррозийная защита у него оказалась слабой, часто жалуются на капризные двигатели. Кроме того, часто ломается электроника и выходит из строя подогрев сидений.

BMW 335i

Названы ТОП-5 самых ненадежных немецких авто

Седаны 335i выпускали в 2005-2013 годах. В линейку двигателей входит большое количество бензиновых и дизельных силовых агрегатов. Самый капризный из них – бензиновый турбомотор N54 мощностью 306/340 л.с. Также часто жалуются на систему ABS.

Volkswagen Phaeton

Названы ТОП-5 самых ненадежных немецких авто

Эту модель представительского класса выпускали в 2002-2016 годах. Владельцы Phaeton часто жалуются на капризный двигатель, мультимедийную систему и дренажную систему, которая быстро засоряется.

Ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.


Максимов Віталій, Тудей

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