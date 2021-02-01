Названы ТОП-5 самых ненадежных немецких авто

Немецкие автомобили ассоциируются с надежностью. Чаще всего это действительно так и есть. Однако, даже среди продукции немецкого автопрома встречаются модели, которые часто ломаются и могут вас разорить из-за дороговизны ремонта.

BMW M5 (E60)

Компания BMW выпускала E60 (см. фото вверху) в 2003-2009 годах. Эксперты отмечают, что у него капризный двигатель и почти такая же по надежности секвентальная коробка передач SMG. Ремонт коробки передач может обойтись примерно в 70 тысяч гривен.

Porsche 996 Carrera

Этот спорткар выпускали в 1998-2005 годах. Владельцы часто жалуются на подшипник промежуточного вала, который не выдерживает нагрузки. Его замена стоит около 100 тысяч гривен. Кроме того, есть проблема с охлаждением двигателя.

Mercedes-Benz M-Class второго поколения

Второе поколение этого внедорожника выпускали в 2005-2011 годах. Антикоррозийная защита у него оказалась слабой, часто жалуются на капризные двигатели. Кроме того, часто ломается электроника и выходит из строя подогрев сидений.

BMW 335i

Седаны 335i выпускали в 2005-2013 годах. В линейку двигателей входит большое количество бензиновых и дизельных силовых агрегатов. Самый капризный из них – бензиновый турбомотор N54 мощностью 306/340 л.с. Также часто жалуются на систему ABS.

Volkswagen Phaeton

Эту модель представительского класса выпускали в 2002-2016 годах. Владельцы Phaeton часто жалуются на капризный двигатель, мультимедийную систему и дренажную систему, которая быстро засоряется.

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