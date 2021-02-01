Renault прекращает выпуск бюджетной модели городского электромобиля

Компания Renault решила прекратить выпускать компактный сити-кар Renault Twingo. Нынешнее его поколение будет последним. Об этом рассказал глава французского автогиганта Лука де Мео.

Renault прекращает выпуск бюджетной модели городского электромобиля

В 2020 году компания Renault продала во всем мире примерно 43 000 автомобилей Twingo. Это не очень большой показатель, но и не маленький. Тем не менее, французы решили снять эту модель с конвейера. Вместо нее будут выпускать новый электромобиль Renault 5.

Лука де Мео считает, что через некоторое время малолитражки с двигателями внутреннего сгорания исчезнут, так как в Европе постоянно ужесточаются экологические стандарты. Автопроизводителям становится не выгодно делать небольшие машины с двигателем внутреннего сгорания.

К тому же, Daimler объявил, что заканчивает сотрудничество с Renault по выпуску Twingo и Smart Forfour в Словении. После этого французам для разработки нового поколения Twingo придется инвестировать слишком много денег.

Поэтому Twingo просуществует еще несколько лет, после чего его снимут навсегда с конвейера. Его место займет новый Renault 5 с электрической силовой установкой.

Ранее стало известно, что Renault планирует в рамках стратегии реновации, которая предусматривает введение режима экономии, на 30% сократить свою модельную линейку.


Максимов Віталій, Тудей

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