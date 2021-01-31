В Украине появились билборды-предупреждения водителям

В Украине появились билборды-предупреждения водителям, которые нарушают ПДД. Их устанавливают в разных городах Украины.

В Украине появились билборды-предупреждения водителям

Билборды-предупреждения – это одна из составляющих информационной кампании, которую разработал и внедряет Департамент патрульной полиции. Её главная цель – напомнить водителям, что нужно соблюдать правила дорожного движения.

Водители по-разному восприняли эти информационные баннеры. Некоторые, например, говорили, что идея, конечно, хорошая, но такие билборды отвлекают от дороги, а это увеличивает риск ДТП. Получается, что информационные баннеры могут нанести больше вреда, чем пользы.

Некоторые водители считают, что подобным билбордам не место возле дороги, так как они не содержат полезную информацию.

В Украине появились билборды-предупреждения водителям

Между тем, в патрульной полиции уверены, что новая информационная кампания поможет снизить количество ДТП.

Ранее патрульная полиция рассказала украинским водителям, как зимой не попасть в аварию.


Максимов Віталій, Тудей

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