В Киеве задержали водителя навеселе, КАМАЗ которого застрял в снегу

Всего за ночную смену в столице патрульные обнаружили 26 водителей с признаками опьянения.

В Киеве за ночную смену 31 января патрульные выявили 26 водителей с признаками опьянения.

Об этом говорится в Телеграм-канале Патрульной полиции Киева.

"Яркий случай произошел на улице Ереванской, где инспекторы увидели автомобиль КАМАЗ, который застрял в грунте", - отметили в полиции.

Водитель включал то заднюю, то переднюю передачу, нажимал педаль акселератора на полную.

Патрульные решили пообщаться с водителем и сразу заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

По требованию инспекторов пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. Кроме того, патрульные выяснили, что мужчина уже лишен права управления за подобное правонарушение.

Патрульные составили на водителя протокол по ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое в течение года управляло транспортными средствами в состоянии опьянения), приняли постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП.

Напомним, Кабинет министров уволил Виталия Немилостивого – заместителя вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, авто которого остановили по подозрению в управлении в нетрезвом состоянии.

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