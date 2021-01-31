Проезд по дорогам общего пользования в Одесской области восстановлен

С 18:00 часов 30 января снимаются все ранее введенные ограничения движения.

Проезд на дорогах общего пользования в Одесской области восстановлен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Служба автомобильных дорог в Одесской области сообщает, что с 18:00 часов 30 января 2021 года, снимаются все ранее введенные ограничения движения транспортных средств сетью автомобильных дорог общего пользования государственного значения Одесской области", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской и Николаевской областях было ограничено движение транспорта из-за непогоды.

На днях в Одесской области, на автодороге М-05 Киев-Одесса, из-за непогоды образовался четырехкилометровый затор из 100 крупногабаритных автомобилей.