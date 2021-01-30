Шесть украинских моряков освобождены из пиратского плена в Нигерии, - Зеленский

Украинцев удерживали в плену полтора месяца.

Шесть украинских моряков освобождены из пиратского плена в Нигерии, - Зеленский
Судно "Stevia"
Фото: facebook.com/seafarersjournal

Шесть украинских моряков с судна Stevia, которых в декабре захватили в плен пираты в Нигерии, освобождены.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Іnstagram.

"Сегодня были освобождены шестеро украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшего возвращения на родину", - написал он.

Президент поблагодарил украинских дипломатов и всех, кто был причастен к освобождению украинцев.

Напомним, 16 декабря прошлого года в водах Гвинейского залива вооруженные пираты напали на судно Stevia (IMO 8107000, флаг Камеруна, год постройки 1982) и взяли в заложники восемь членов экипажа, среди которых - шесть украинцев. После захвата моряков пираты скрылись в неизвестном направлении.

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