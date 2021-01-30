На Николаевщине сняты ограничения на всех дорогах государственного значения

Снегоуборочная техника еще работает в Одесской и Кировоградской областях.

В Николаевской области сняты ограничения на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.

Об этом Укравтодор сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Проезд трассами Николаевщины обеспечен, но работы по очистке и обработке автодорог продолжаются", - говорится в сообщении.

113 единиц техники продолжает работать на дорогах Одесской области. Движение для легкового транспорта открыто, кроме участка на автомобильной дороге Одесса - Кучурган, км 20 - 59. На этом отрезке дороги образовались самые большие сугробы - около двух метров. Снегоуборочная техника работает четвертые сутки без остановки.

На автомобильной дороге Киев - Одесса Национальная полиция организует движение большегрузного транспорта из мест отстоя.

На дороге Одесса - Рени (на г. Бухарест) движение для легкового транспорта открыто.

На дороге Кропивницкий - Платоново в пределах Кировоградской области проезд обеспечен в полном объеме, сейчас там продолжает работать спецтехника.

Автодороги Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и Благовещенское - Николаев, которые были наиболее заснеженными, также имеют беспрепятственный проезд, но там еще работает дорожная спецтехника.

Покрытие преимущественно мокрое, местами - снежная каша, поэтому будьте осторожны за рулем.

Всего в Украине для обеспечения проезда по дорогам государственного значения задействовали 841 единицу техники и 1030 работников.

Добавим, как информирует ГСЧС, сейчас наблюдается небольшой снег в Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Житомирской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях и г. Киеве; в Кировоградской и Николаевской - дождь.