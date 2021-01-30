В Харькове на остановке горела маршрутка

Пострадавших в пожаре нет.

В Основянском районе Харькова на остановке загорелся маршрутный автобус "Богдан".

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"30 января в 13:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в городе Харькове на улице Валдайская", - говорится в сообщении.

При возникновении пожара пассажиров в салоне не было, поэтому водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал спасателей.

"На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла около 18 кв.м. Уже в 13:16 возгорание было локализовано, а в 13:41 полностью ликвидировано", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

Напомним, 30 января в Межевском районе Днепропетровской области в результате пожара в жилом доме погибли два человека.

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