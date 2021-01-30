4 причины купить б/у Ford Mondeo и 2 причины этого не делать

В нашей стране на вторичном рынке можно встретить достаточно много автомобилей Ford Mondeo четвертого поколения (2007–2014). Эксперты журнала «За рулем» назвали все достоинства и недостатки б/у Mondeo.

Начнем с основных достоинств этого автомобиля. Среди них: доступная цена, подвеска хорошо подходит для наших дорог, просторный салон, хорошая антикоррозийная защита, а также большой выбор моторов.

Для 1,6 л атмосферного двигателя мощностью 125 л.с. Mondeo слишком большой. Поэтому у него снижается ресурс. Впрочем, при надлежащем уходе ресурс этого силового агрегата достаточно большой.

Чаще всего покупают Mondeo с 2,0 л (145 л.с.) и 2,3 л (161 л.с.) моторами семейства Duratec, которые просты и надежны. Например, ресурс 2,0 л двигателя составляет 400 000 м.

В нашей стране популярный 2,0 л турбомотор семейства EcoBoost (200 или 240 л.с.), который немного более капризный, и 2,0 л турбодизель Duratorq (140 л.с.), имеющий большой ресурс.

К трём механическим коробкам передач почти нет претензий. Среди возможных проблем: текущие сальники правого привода. У «автомата» Aisin типичные проблемы всех АКПП того времени.

Среди недостатков нужно отметить то, что интерьер достаточно быстро теряет свой лоск, клиренс всего 130 мм, некоторые двигатели склонны к перегреву, а хром на наружных деталях не переносит наши зимы.

Кроме того, на плохих дорогах быстро сдаются стойки и втулки переднего стабилизатора. Некоторые автомобилисты говорят, что в блоке управления двигателем быстро гниют разъёмы. Ещё одна «болячка» - перетирается жгут проводов в багажнике.

Ранее журнал AUTO BILD показал изображение нового кроссовера Ford Evos, который в Европе в 2022 году заменит Ford Mondeo.