В МВД хотят ужесточить ответственность водителей и пешеходов за нарушение ПДД
Национальная полиция Украины выступает за ужесточение наказания для пьяных водителей и пешеходов-нарушителей. Такое заявление на заседании ведомственной коллегии МВД сделал глава Нацполиции Игорь Клименко.
В 2020 году в нашей стране произошло более 168 тысяч ДТП. Это на 7 тысяч аварий больше, чем в 2019 году.
Главные причины ДТП в прошлом году: превышение скорости, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков, а также управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
С июня 2020 года на украинских дорогах начали устанавливать камеры автофиксации нарушений ПДД. Сейчас их 48, а будет 600.
МВД уже разработало несколько новых законопроектов, принятие которых поможет снизить количество ДТП. Это, например, проекты законов об ужесточении наказания для водителей за вождение в нетрезвом виде, и возможность остановки машин для проверки водителей на алкоголь.
Кроме того, МВД предложит депутатам рассмотреть закон об увеличении штрафов для пешеходов за нарушение ПДД.
Ранее советник главы МВД Михаил Апостол предложил увеличить в Украине в тысячу раз штраф за непристегнутый ремень безопасности. Он считает, что так будет меньше гибнуть людей в ДТП.