В МВД хотят ужесточить ответственность водителей и пешеходов за нарушение ПДД

Национальная полиция Украины выступает за ужесточение наказания для пьяных водителей и пешеходов-нарушителей. Такое заявление на заседании ведомственной коллегии МВД сделал глава Нацполиции Игорь Клименко.

В 2020 году в нашей стране произошло более 168 тысяч ДТП. Это на 7 тысяч аварий больше, чем в 2019 году.

Главные причины ДТП в прошлом году: превышение скорости, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков, а также управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

С июня 2020 года на украинских дорогах начали устанавливать камеры автофиксации нарушений ПДД. Сейчас их 48, а будет 600.

МВД уже разработало несколько новых законопроектов, принятие которых поможет снизить количество ДТП. Это, например, проекты законов об ужесточении наказания для водителей за вождение в нетрезвом виде, и возможность остановки машин для проверки водителей на алкоголь.

Кроме того, МВД предложит депутатам рассмотреть закон об увеличении штрафов для пешеходов за нарушение ПДД.