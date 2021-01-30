Полицейские не должны держать TruCAM в руках - решение суда

Полицейские не имеют право во время измерения скорости автомобилей держать в руках лазерный радар TruCAM, так как он должен быть установлен стационарно. К такому выводу по делу №157/703/20 пришел Восьмой апелляционный административный суд.

Полицейские не должны держать TruCAM в руках - решение суда

В июне 2020 года сотрудник полиции при помощи радара TruCAM обнаружил автомобиль Volkswagen, который двигался через населенный пункт со скоростью 73 км/ч. Водитель превысил разрешенную скорость на 23 км/ч. За это его оштрафовали на 225 грн.

Автомобилист со штрафом не согласился и обжаловал его в суде. Он заявил о том, что полицейский не предоставил ему возможность воспользоваться юридической помощью, что не приняли во внимание показания свидетелей и др.

Дело в конечном итоге попало в Апелляционный суд. Судьи обратили внимание на совсем другое обстоятельство, на котором не акцентировалось внимание в апелляционной жалобе.

Оказывается, полицейские не имеют право во время измерения скорости автомобилей держать в руках лазерный радар TruCAM. Он должен быть установлен стационарно. Поэтому штраф водителю отменили.

Ранее суд пришел к выводу, что штраф по радару TruCAM незаконный, если на фото не видно лицо человека, который управлял автомобилем.


Максимов Віталій, Тудей

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