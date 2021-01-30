Эксперты проверили качество зимнего дизеля на АЗС и сильно удивились

Эксперты Института потребительских экспертиз проверили товарные сорта зимнего дизельного топлива на украинских АЗС, и пришли к неожиданным выводам. Топливо брали в крупных сетях, а также у средних и небольших региональных продавцов.

Эксперты проверили качество зимнего дизеля на АЗС и сильно удивились

Образцы проверяли по основным параметрам - предельная температура фильтрации, цетановый индекс, содержание серы и температура вспышки.

При испытании в морозильной камере все пробы не просто соответствовали нормативу (-20°С), но и показали существенный запас. Самый большой запас у БРСМ-Нафта (-34°С), у Prime (-33°С), и у Chipo (-32°С). У остальных образцов минимальный запас был тоже значительно ниже -20°С.

Цетановый индекс у всех образцов оказался хорошим, выше нормы. Лучше всего - у БРСМ-Нафта (53,6 единиц) и Prime (53,5 единиц).

Содержание серы больше нормы (не более 10 мг/кг) выявлено в двух образцах. Речь идет про сети ANP и «Интерфло». Причем если у ANP всего 16,5 мг/кг, то у «Интерфло» - 163 мг/кг.

По температуре вспышки (этот параметр может показать, не попадали ли в ДТ посторонние компоненты) нарушений у образов нет.

Ранее эксперты ИПЭ выяснили, на каких украинских АЗС недоливают автогаз.


Максимов Віталій, Тудей

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