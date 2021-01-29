В США нашли рабочий Mercedes с пробегом почти 2 млн км

У автомобилей Mercedes-Benz большое количество достоинств, например, надежность. Некоторые из моделей этого автопроизводителя обладают уникальным долголетием. Среди них - Mercedes-Benz W123 1981 года выпуска, который ездит по дорогам США . У него пробег составляет уже более 1,8 млн. км.

Автомобиль находится в хорошем состоянии, поэтому можно ожидать, что через некоторое время он достигнет отметки в 2 млн. км пробега.

Под капотом у этого «мерседеса» находится 2,4 л дизель мощностью 72 л.с. Он оказался очень надежным. За все это время ему только один раз пришлось провести капремонт.

Владелец «мерседеса» говорит, что он время от времени меняет элементы подвески и другие детали, которые изнашиваются. Например, когда одометр показал 900 тыс. км, он заменил все уплотнители и прокладки.

Так в чем же секрет такого удивительного долголетия Mercedes-Benz W123?

На самом деле факторов, влияющих на жизненный цикл, много. Прежде всего, нужно отметить отличную немецкую сборку, надежный двигатель и регулярное техническое обслуживание. Нужно своевременно менять масло. Ещё один секрет – не попадать в ДТП.

Ранее эксперты назвали 10 самых надежных автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.