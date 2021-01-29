Ford представил новый огромный кроссовер

Компания Ford представила свой новый полноразмерный кроссовер Ford Equator. Его продажи начнутся весной текущего года.

Ford представил новый огромный кроссовер

Длина Equator составляет 4905 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1755 мм, а колесная база - 2865 мм. То есть это действительно очень большой кроссовер. Интересно, что американский автогигант его позиционирует именно как кроссовер, а не как внедорожник.

У этого автомобиля будет три версии, в зависимости от количества посадочных мест, - на пять, шесть и семь человек.

Выглядит Equator очень впечатляюще. Сразу обращают на себя внимание огромная радиаторная решетка с ячеистой структурой и двухъярусная светодиодная оптика.

Ford представил новый огромный кроссовер

Под капотом находится 2,0 л турбомотор мощностью 224 л.с. Он работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод предложат в качестве опции.

Продажи Ford Equator начнутся весной, то есть уже совсем скоро. Тогда же станет известна его цена.

Ford представил новый огромный кроссовер

Ранее мы сообщили, что Ford разработал систему Windscreen Weather Station, благодаря которой стекла автомобилей не запотевают. Она автоматически активируется при обнаружении влаги в воздухе салона.


Максимов Віталій, Тудей

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