В Киеве фура сбила женщину на пешеходном переходе

Пострадавшую доставили в больницу.

В Киеве фура сбила женщину на пешеходном переходе
Фото: facebook.com/kyivpatrol

В Киеве 28 января днем на улице Метрологической произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и грузового автомобиля MAN.

Об этом сообщила патрульная полиция.

Водитель совершил наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

"Водители, поворачивая направо или налево на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, убедитесь, нет ли там пешеходов, переходящих проезжую часть, на которую вы поворачиваете! Помните, вы обязаны уступить им дорогу! Пешеходы, перед тем как выходить на проезжую часть, убедитесь в отсутствии опасности для себя и других участников движения, даже если вы находитесь на пешеходном переходе!" - призвали правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве на Соломенской площади троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе.

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