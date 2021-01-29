В Киеве фура сбила женщину на пешеходном переходе
Пострадавшую доставили в больницу.
В Киеве 28 января днем на улице Метрологической произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и грузового автомобиля MAN.
Об этом сообщила патрульная полиция.
Водитель совершил наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
"Водители, поворачивая направо или налево на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, убедитесь, нет ли там пешеходов, переходящих проезжую часть, на которую вы поворачиваете! Помните, вы обязаны уступить им дорогу! Пешеходы, перед тем как выходить на проезжую часть, убедитесь в отсутствии опасности для себя и других участников движения, даже если вы находитесь на пешеходном переходе!" - призвали правоохранители.
Напомним, ранее в Киеве на Соломенской площади троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе.