Заместитель Кличко предупредил о подорожании проезда в маршрутках

Стоимость проезда в маршрутках Киева может вырасти до 10-12 гривен в зависимости от маршрута.

Об этом в эфире "України 24" сказал заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко.

"С частными перевозчиками ситуация следующая. Действительно есть экономические основания, и, к сожалению, город не может компенсировать убытки, которые несут частные перевозчики. Поэтому мы можем говорить, что частники будут поднимать цены на проезд. Это в их компетенции, они только информируют городские власти и дают расчеты. Запретить им мы не можем. Мы слышали разные цифры, главное, что сейчас фигурирует, - это 10-12 гривен, в зависимости от маршрута", - сказал он.

Бондаренко добавил, что экономические предпосылки для подорожания - это ограничение пассажиропотока и повышение заработной платы - одинаковые и для частных перевозчиков, и для коммунальных. Но пока, сказал он, у городских властей нет возможности поднимать тарифы на проезд.

"2020 и 2021 - это не лучшие годы в экономическом плане для украинцев. Соответственно, по состоянию на данный момент подорожание проезда в общественном транспорте не запланировано. В то же время нужно понимать, что если мы не повышаем тарифы, - а они не пересматривались несколько лет, - то нужно говорить о каких-то компенсаторах, которые будут выделяться из городского бюджета коммунальным перевозчикам, чтобы покрыть их убытки. Такие компенсаторы запланированы на первый квартал этого года, и скорее всего, по результатам корректировки бюджета деньги будут выделяться", - сказал Бондаренко.