В Черниговской области водитель сбил насмерть беременную велосипедистку и скрылся, бросив автомобиль

Под колеса машины попали две женщины, одна отделалась незначительными травмами.

Фото: Полиция Черниговской области

В поселке Березна Черниговской области водитель сбил двух женщин на велосипедах. Одна из них погибла на месте, а другая отделалась незначительными травмами.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черниговской области.

Авария произошла недалеко от АЗС в поселке Березна около 19 часов вечера, когда было уже темно. Водитель на Opel Vivaro наехал на женщин, которые ехали по дороге в попутном направлении.

32-летняя беременная женщина погибла на месте происшествия. Вторая местная жительница получила телесные повреждения. После медицинской помощи она отказалась от госпитализации.

Подозреваемым считается 40-летний местный житель. После ДТП он скрылся, оставив автомобиль. Сейчас полиция устанавливает его местонахождение.

Фото: Полиция Черниговской области

Фото: Полиция Черниговской области

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