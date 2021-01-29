В Одесской и Николаевской областях ограничено движение транспорта из-за непогоды

На дорогах также наблюдаются заторы.

По состоянию на 23:00 движение автотранспорта по дорогам Одесской и Николаевской областей ограничено из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В Одесской области запрещено движение транспортных средств всех видов на автодорогах государственного значения М-15 Одесса - Рени, М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

В Николаевской области ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий - Платоново.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области отсутствуют проезды к 5 населенным пунктам.

На дорогах также наблюдаются заторы.

"На автодороге М-05 Киев - Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка - Ревова (наблюдаются переметы, движение закрыто). На этом участке работает спецтехника для открытия движения. На других участках техника работает для предотвращения заносов", - говорится в сообщении.

Всего с начала непогоды подразделения ГСЧС осуществили буксировки более 700 транспортных средств (из них 14 машин скорой помощи, 19 автобусов) и оказали помощь около 1700 лицам (из них 2 роженицам).

Напомним, в Одесской области, на автодороге М-05 Киев-Одесса, из-за непогоды возник четырехкилометровый затор из 100 крупногабаритных автомобилей.