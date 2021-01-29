Renault официально представил кроссовер Kiger

Компания Renault официально представила свой абсолютно новый компактный кроссовер Renault Kiger. Вначале его будут продавать только в Индии, но через некоторое время он выйдет на глобальный рынок.

Renault официально представил кроссовер Kiger

Серийный Renault Kiger внешне похож на свой концепт, который показали публике осенью прошлого года. Он получил современный дизайн кузова, двухцветную окраску (уже в базовой комплектации), рейлинги на крыше и шесть подушек безопасности в базовой комплектации.

Kiger создан на модульной платформе CMF-A альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Его длина составляет всего 3991 мм, но при этом он имеет достаточно внушительный дорожный просвет – 205 мм.

Renault официально представил кроссовер Kiger

В салоне есть семидюймовая цифровая приборка и информационно-развлекательная система с восьмидюймовым тачскрином. В системе выбора режимов движения доступна спортивная настройка.

В линейку двигателей входит 1,0 л атмосферный силовой агрегат мощностью 72 л.с. и 96 Нм крутящего момента и 1,0 л турбомотор мощностью 100 л.с. и 160 Нм крутящего момента. Коробка передач – 5-ступенчатая механическая, робот Easy-R, или вариатор. Привод – только передний.

Renault официально представил кроссовер Kiger

Ранее мы сообщили о том, что Renault планирует в рамках стратегии реновации, которая предусматривает введение режима экономии, на 30% сократить свою модельную линейку.


Максимов Віталій, Тудей

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