Renault официально представил кроссовер Kiger

Компания Renault официально представила свой абсолютно новый компактный кроссовер Renault Kiger. Вначале его будут продавать только в Индии, но через некоторое время он выйдет на глобальный рынок.

Серийный Renault Kiger внешне похож на свой концепт, который показали публике осенью прошлого года. Он получил современный дизайн кузова, двухцветную окраску (уже в базовой комплектации), рейлинги на крыше и шесть подушек безопасности в базовой комплектации.

Kiger создан на модульной платформе CMF-A альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Его длина составляет всего 3991 мм, но при этом он имеет достаточно внушительный дорожный просвет – 205 мм.

В салоне есть семидюймовая цифровая приборка и информационно-развлекательная система с восьмидюймовым тачскрином. В системе выбора режимов движения доступна спортивная настройка.

В линейку двигателей входит 1,0 л атмосферный силовой агрегат мощностью 72 л.с. и 96 Нм крутящего момента и 1,0 л турбомотор мощностью 100 л.с. и 160 Нм крутящего момента. Коробка передач – 5-ступенчатая механическая, робот Easy-R, или вариатор. Привод – только передний.

Ранее мы сообщили о том, что Renault планирует в рамках стратегии реновации, которая предусматривает введение режима экономии, на 30% сократить свою модельную линейку.