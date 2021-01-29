Объявлены украинские цены на новый Hyundai Tucson

Компания Hyundai назвала стоимость Hyundai Tucson нового поколения для украинских автомобилистов. Его продажи начнутся в Украине в феврале текущего года.

Объявлены украинские цены на новый Hyundai Tucson

Tucson нового поколения построен на новой платформе N3. Его длина составляет 4500 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1650 мм, а колесная база - 2680 мм. То есть он на 20 мм длиннее, на 15 мм шире и на 5 мм выше своего предшественника. Значит, у него более просторный и комфортный салон.

У этого кроссовера отличный набор систем безопасности. Среди них: семь подушек безопасности, система экстренного торможения после ДТП, а система предотвращения фронтальных столкновений теперь умеет защищать от аварий на перекрестках.

Объявлены украинские цены на новый Hyundai Tucson

Украинцам новый Tucson будут предлагать в четырех комплектациях. В базовой комплектации Express с 2,0 л бензиновым двигателем мощностью 156 л.с. и с 6-ступенчатой механической коробкой передач он будет стоить от 707 300 гривен.

Цена комплектации Dymamic с 1,6 л дизельным двигателем мощностью 136 л.с., который работает вместе с автоматической трансмиссией 7DCT, составит от 891 200 грн.

За «гибридную» версию в комплектации Dynamic украинцам придется заплатить от 1 013 200 гривен. Мощность гибридной силовой установки равняется 230 л.с.

Объявлены украинские цены на новый Hyundai Tucson

Напомним, в конце прошлого года в Украине начались продажи Hyundai Elantra нового, седьмого, поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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