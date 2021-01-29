Аэропорт «Киев» в 2020 году в 3,7 раза сократил пассажиропоток
Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского в 2020 году обслужил 704,5 тыс. пассажиров, что в 3,72 раза меньше, чем в 2019 году. Об этом
Показатели 2020 года
Количество пассажиров на международных рейсах составило 687,8 тыс. человек, на внутренних рейсах — 16,7 тыс. человек.
Количество рейсов составило 12,75 тыс. на прилет и вылет, из них международных рейсов — 10,215 тыс., внутренних — 2 рейс.
Наиболее популярные международные направления 2020 года:
- Варшава (Польша),
- Минск (Беларусь),
- Берлин, Дортмунд и Мемминген (Германия),
- Лондон (Великобритания),
- Вена (Австрия).
Внутри страны наиболее часто летали в Запорожье, Днепр, Одессу.
Показатели декабря 2020 года
Аэропорт обслужил 33,6 тыс. пассажиров. Из них на международных рейсах — 31,7 тыс., на внутренних рейсах — 1,9 тыс. пассажиров.
Количество рейсов составило 929 на прилет и вылет, из них 785 международных и 144 внутренних.
Наиболее популярные международные направления в декабре 2020 года:
- Вильнюс (Литва),
- Лондон (Великобритания),
- Варшава (Польша),
- Дортмунд и Берлин (Германия),
- Копенгаген (Дания),
- Вроцлав (Польша).
Внутри страны популярными были Запорожье, Львов.
Что известно об аэропорте «Киев»
Международный аэропорт «Киев» расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. Район — Жуляны.
По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.
Аэропорт «Киев» в 2019 году обслужил 2,618 млн пассажиров, что на 6,9% меньше чем в 2018 году
В аэропорту расположены три терминала общей площадью 31 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации («В») входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.