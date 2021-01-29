В Николаеве нетрезвый водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП

В Николаеве водитель с признаками сильного алкогольного опьянения сбил патрульную полицейскую и пытался скрыться с места ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Около 20:00 часов на улице Крылова экипаж патрульных остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов у нарушителя водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на патрульную и повредил авто, которое остановили инспекторы. Даже не остановившись, руководитель пытался скрыться с места происшествия, на требования полицейских остановиться не реагировал и создавал аварийные ситуации", - говорится в сообщении.

Фото: МВД Украины

Патрульные догнали и задержали водителя за несколько кварталов от места совершения ДТП.

По данным правоохранителей, при задержании гражданин оказал сопротивление - вел себя неадекватно и имел признаки сильного алкогольного опьянения.

Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом челюсти. Сейчас врачи оказывают ей квалифицированную помощь.

Следователи решают вопрос о задержании водителя.

Напомним, в Луцке 38-летний местный житель избил патрульного полицейского во время оформления дорожно-транспортного происшествия. Сотрудника полиции с травмами головы госпитализировали, а злоумышленника задержали.