В Одесской области из-за непогоды образовалась четырехкилометровая пробка из 100 грузовиков

В Одесской области на автодороге М-05 Киев-Одесса, из-за непогоды образовался четырехкилометровый затор из 100 крупногабаритных автомобилей.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Вблизи с. Петроверовка Ширяевского района Одесской области на автодороге М-05 Киев-Одесса из-за сугробов и гололеда образовался затор из крупногабаритных транспортных средств (около 100 ед., почти 4 км). Работает снегоуборочная техника. Движение перекрыто", - говорится в сообщении.

Кроме того, у села Маяки Беляевского района на автодороге М-15 Одесса-Рени (на расстоянии около 15 км от Одессы) также образовался затор из крупногабаритных транспортных средств (до 50 ед., около 2 км). Движение там также перекрыто.

Одессу засыпало снегом, в городе затруднено движение транспорта

По состоянию 14:00 сегодняшнего дня, в Одесской области запрещено движение транспортных средств всех видов на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса-Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

Напомним, в Одесской и Николаевской областях объявили красный уровень опасности из-за ухудшения погоды.