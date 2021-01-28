Тарифы на проезд в пригородных маршрутках Киева вырастут

Тарифы на проезд в пригородных маршрутках Киева уже вскоре станут существенно выше. Об этом сообщили в Ассоциации перевозчиков Киевской области.

Перевозчики повышают тарифы на проезд в пригородных маршрутках Киева: названы суммы

Тарифы на проезд вырастут уже с 1 февраля. Стоимость проезда увеличится на разные суммы: от 2 до 10 гривен. Все зависит от длины маршрута, говорит глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Чем длиннее маршрут, тем больше вырастет тариф на проезд. Ассоциация уже сообщила о предстоящем повышении цен областную администрацию.

Перевозчики повышают тарифы на проезд в пригородных маршрутках Киева: названы суммы

При этом в самой столице перевозчики также хотят повысить тарифы на проезд. Они заявляют, что после локдауна будут пересматривать цены на свои услуги. Причем столичных пассажиров пугают повышением сразу на 8-12 гривен. Таким образом, тарифы на проезд в Киеве могут стать от 20 гривен и выше.

Впрочем, в КГГА завили, что стоимость проезда в городском коммунальном транспорте не будет повышаться. По крайней мере, сейчас вопрос об этом не стоит на повестке дня. Однако Алексей Павленко предполагает, что мэрия ждет первого шага от частных перевозчиков, а тогда вслед за ними тоже поднимет тарифы на проезд.

Причины повышения все перевозчики называют неизменные: подорожание горючего, рост средней зарплаты и ограничение на численность пассажиров во время карантина.


Марченко Любов, Тудей

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