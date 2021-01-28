"Укрзализныця" запустила пригородный поезд Константиновка - Харьков

Он будет курсировать ежедневно, кроме вторника и среды.

28 января начал курсировать новый ускоренный пригородный поезд № 7087/7088 сообщением Константиновка - Харьков. Маршрут поезда пролегает через Изюм, Святогорск, Лиман, Краматорск и Дружковку.

Об этом информирует пресс-служба компании.

Поезд №7087 Харьков - Константиновка будет отправляться из Харькова в 15:55, прибытие в Константиновку в 20:41.

Поезд № 7088 Константиновка - Харьков будет отправляться в 05:35, прибывать в 10:32. Он будет курсировать ежедневно, кроме вторника и среды.

"Укрзализныця" также отметила, что этот поезд прошел капремонт на Киевском электровагоноремонтном заводе: были установлены современная система видеонаблюдения, климат-контроль, система противопожарной безопасности, новые сиденья и модернизированная система освещения.