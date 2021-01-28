Из-за акции ФЛП частично перекрыли движение в центре Киева

Кроме того, заторы в столице вызвал снегопад.

Из-за акции ФЛП частично перекрыли движение в центре Киева
Фото: Lb.ua

С утра 28 января в Киеве образовались масштабные пробки.

Движение в центре столицы перекрыли в связи с проведением протестной акции движения SaveФОП. Протестующие запланировали шествие по центральным улицам по маршруту: Майдан Незалежности - улица Крещатик - площадь Льва Толстого - улица Большая Васильковская - улица Саксаганского - улица Антоновича - улица Жилянская - улица Владимирская - Майдан Незалежности.

Патрульная полиция призвала киевлян планировать свои маршруты с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих.

После начала акции частично перекрыт Крещатик.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Кроме того, заторы в столице вызвал снегопад.

По состоянию на 12:00 28 января в Киеве зарегистрировано 67 сообщений о ДТП, информирует патрульная полиция.

На дорогах столицы работает 359 единиц спецтехники и 52 бригады ручной уборки, осуществляющие обработку дорог и тротуаров.

Напомним, в связи с погодными условиями с 00:00 28 января Киев ограничил въезд грузовиков.

Полиция перешла на усиленный режим из-за запланированных в центре Киева протестных акций.

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