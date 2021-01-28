Tesla впервые закончила год без убытков

Tesla отчиталась о чистой прибыли в $270 млн в четвертом квартале 2020 года. Впервые в своей истории компания не зафиксировала убытков на протяжении года. Об этом пишет CNBC.

Чистая прибыль компании

Суммарная чистая прибыль компании в 2020 году составила $721 млн по сравнению с чистым убытком в $862 млн в 2019 году.

Выручка за четвертый квартал составила $10,7 млрд, а суммарный доход за весь год — $31,5 млрд.

Инвесторы разочарованы