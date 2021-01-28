Назван самый безопасный автомобиль по результатам краш-тестов

Эксперты назвали самый безопасный автомобиль по итогам краш-теста по версии Euro NCAP в сотрудничестве c Thatcham Research. Им стал хэтчбек Volkswagen ID.3, первый в новой линейке электромобилей (EV). Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на What car.

Volkswagen получил высокую оценку за то, что ID.3 в стандартной комплектации оснащается новейшими технологиями активной безопасности.

При этом, краш-тесты были жестче, чем когда-либо. Среди изменений — мобильный прогрессивный деформируемый барьер (MPDB) заменили на статический барьер в тесте на лобовое столкновение со смещением. Автомобиль и барьер для краш-тестов движутся навстречу друг другу и удар исследуется, чтобы определить, какой ущерб автомобиль причиняет другому транспортному средству и его пассажирам во время столкновения.

Поскольку 30% погибших в результате бокового столкновения находятся на противоположной стороне от удара, тесты теперь также измеряют воздействие на тех, кто находился с другой стороны автомобиля.

ID.3 стал самым безопасным автомобилем 2020 года, набрав 89% по защите пассажиров-детей и 87% по защите пассажиров взрослых в краш-тестах, чему способствовала установка передней центральной подушки безопасности, которая не позволяет людям биться головой друг о друга во время бокового удара.

Новый Volkswagen также хорошо показал себя при тестировании систем активной безопасности, которые в первую очередь направлены на предотвращение столкновений. В стандартной комплектации он имеет систему автоматического экстренного торможения (AEB), которая способна предотвращать столкновения в различных ситуациях.

«Volkswagen заслуживает похвалы за то, что при создании своего первого полностью электрического автомобиля сделал ставку на безопасность. Это очень хороший знак для безопасности дорожного движения в будущем», — отметил директор по исследованиям компании Thatcham Research, которая проводит испытания безопасности для Euro NCAP в Великобритании, Мэтью Эйвери.

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