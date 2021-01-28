Проезд на метро в Киеве дорожать не будет, - Киевсовет

Стоимость проезда в метро может вырасти до 16-20 гривен за поездку. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко, отметив, что с февраля столичные власти начнут рассматривать вопрос о повышении цен на проезд в киевском транспорте в связи с уменьшением пассажиропотока из-за коронавируса. В Киевсовете опровергли данную информацию.

В Киевсовете прокомментировали повышение тарифов на проезд в метро до 20 грн

В КГГА ответили, что стоимость проезда в общественном транспорте повышать пока что точно не собираются. Заведующая сектором по связям с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голинская заявила, что данный вопрос в мэрии еще даже не обсуждался. Его поднимали только частные перевозчики, так как они из-за карантина оказались на грани банкротства.

В Киевсовете прокомментировали повышение тарифов на проезд в метро до 20 грн

В пресс-службе киевского метрополитена ответили, что также ничего не слышали по поводу повышения тарифов на проезд, и не знают, кто такой Павленко, который первым заговорил о подорожании проезда.

Из-за карантина и локдаунов транспорт действительно терпит убытки, и их нужно будет как-то покрывать. Но для начала нужно изучить данные от транспортников, их расчеты и обоснование повышения цен, провести слушания, после чего и примут решение. На это уйдет минимум два месяца, ответили в Киевской горадминистрации.

Напомним, стоимость проезда в столичных маршрутках и троллейбусах вскоре может вырасти с 8 до 12 гривен.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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