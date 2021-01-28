Минобороны заказало у "Мотор Сич" разработку корабельного вертолета

Вертолет выполнят в двух версиях - поисково-спасательной и противолодочной.

Министерство обороны Украины заказало у "Мотор Сич" разработку корабельного вертолета, предназначенного для усиления береговой авиации Военно-морских сил Украины, а также вооружение корветов по турецкому проекту Ada.

Об этом сообщает пресс-служба "Мотор Сич".

"Вертолет Ми-2 рассматривается как базовая модель, которая будет переоснащена дополнительным оборудованием и механизмами, а также подвергнута ремоторизации и обновлению по принципу Ми-2МСБ", - говорится в сообщении.

Разработка вертолета будет происходить с тотальной цифровизацией всех систем и в несколько этапов:

в течение 2021 года - получение готовой первой машины в виде вертолета берегового базирования. до 2023 года - создание вертолета для корвета, включающее в себя установление механизма складывания лопастей, чтобы он мог разместиться в ангаре корабля.

Вертолет выполнят в двух версиях - поисково-спасательной и противолодочной.

Напомним, 24 декабря "Мотор Сич" провела летные испытания композитных лопастей для вертолетов Ми-8 и металлических - для Ми-24 украинского производства.