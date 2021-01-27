"Укравтодор" остановил движение на дорогах в Одесской области из-за непогоды

Также объявлено о запрете движения большегрузных транспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.

"Укравтодор" остановил движение на дорогах в Одесской области из-за непогоды
Фото: kyivcity.gov.ua

Из-за ухудшения дорожных условий в связи с непогодой "Укравтодор" запретил движение автотранспортных средств всех категорий на двух дорогах в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба госагентства.

"Запрещается движение автотранспортных средств всех категорий на дорогах М-15 Одесса - Рени (на г. Бухарест), км 11 + 920 - км 308 + 000; М-16 Одесса - Кучурган (на г.Кишинев), км 0 +000 - км 58 + 682, км 58 + 925- км 59 + 123", - говорится в сообщении.

Госагентство также объявило о запрете движения большегрузных транспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения, начиная с 21:00 часов 27 января.

Движение перекрыто в связи с ухудшением погодных условий: сильный снег, который сопровождается порывистым ветром 15-20 м/с, метелями, отсутствием видимости и температурой воздуха до -1°С.

Напомним, вчера синоптики предупредили об ухудшении погодных условий с 27 января по всей Украине, кроме западных областей. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях - значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в восточных, юго-восточных областях и в Крыму осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков.

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