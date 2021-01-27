В Сети показали самый дешевый кроссовер Skoda

В Сети показали фотографии нового кроссовера Skoda Kushaq, который будет самым маленьким паркетником в модельной линейке Skoda и, значит, самым недорогим. Его официальная премьера состоится в марте 2021 года.

Kushaq во время тестов в Индии закрыт сплошной пленкой, поэтому трудно сказать что-то конкретное про его дизайн. Но, судя по всему, он сохранит общий стиль дизайна концепта Skoda Vision IN с «двухэтажной» передней оптикой, чей дебют состоялся в 2020 году.

Kushaq является первым автомобилем, построенным на новой платформе MQB-A0 немецкой группы VW Group, которая специально модернизирована для Индии.

В линейку его двигателей войдут два силовых агрегата. Это 1,0 л бензиновый турбомотор мощностью 115 л.с. и 1,5 л бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. Коробка передач - 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

В базовой комплектации будет шесть подушек безопасности, ESC, контроль удержания автомобиля на подъеме и другое. В более дорогих версиях – цифровая приборная панель, панорамный люк, автоматический климат-контроль и другое.

Ранее стало известно, что Skoda Octavia получит удлиненную версию, благодаря чему её салон станет ещё более просторным, чем сейчас.