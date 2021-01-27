Boeing 737 MAX разрешили летать в Европе

Эксплуатация самолета была запрещена после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии, жертвами которых стали 346 человек.

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) одобрило возвращение в эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX после проведенной модификации и признало его безопасным для полетов.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Агентство обязало производителя провести ряд обновлений софта, доработать электронику, провести техническую проверку, обновить руководство по эксплуатации и переподготовке экипажей. Это позволит самолету безопасно летать на территории Европы после почти двух лет, проведенных на земле.

Вместе с тем в EASA отметили, что несмотря на абсолютную уверенность агентства в безопасности самолета, специалисты организации продолжат следить за работой лайнера, когда он вернется в эксплуатацию.

18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) позволило коммерческую эксплуатацию Boeing 737 Max, получившего новое программное обеспечение. Эксплуатация самолета была запрещена в марте 2019 года после двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек.

Напомним, впервые Boeing 737 Max разбился в Индонезии в октябре 2018 года. Индонезийские следователи пришли к выводу, что причиной первой катастрофы стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - она в фоновом режиме меняла действия пилота.

В марте 2019-го самолет авиакомпании Ethiopian Airlines той же модели разбился в Эфиопии, тогда погибли 157 человек. После второй катастрофы компания решила остановить эксплуатацию модели.