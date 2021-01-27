Boeing 737 MAX разрешили летать в Европе

Эксплуатация самолета была запрещена после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии, жертвами которых стали 346 человек.

Boeing 737 MAX разрешили летать в Европе
Фото: Wikipedia

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) одобрило возвращение в эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX после проведенной модификации и признало его безопасным для полетов.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Агентство обязало производителя провести ряд обновлений софта, доработать электронику, провести техническую проверку, обновить руководство по эксплуатации и переподготовке экипажей. Это позволит самолету безопасно летать на территории Европы после почти двух лет, проведенных на земле.

Вместе с тем в EASA отметили, что несмотря на абсолютную уверенность агентства в безопасности самолета, специалисты организации продолжат следить за работой лайнера, когда он вернется в эксплуатацию.

18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) позволило коммерческую эксплуатацию Boeing 737 Max, получившего новое программное обеспечение. Эксплуатация самолета была запрещена в марте 2019 года после двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек.

Напомним, впервые Boeing 737 Max разбился в Индонезии в октябре 2018 года. Индонезийские следователи пришли к выводу, что причиной первой катастрофы стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - она в фоновом режиме меняла действия пилота.

В марте 2019-го самолет авиакомпании Ethiopian Airlines той же модели разбился в Эфиопии, тогда погибли 157 человек. После второй катастрофы компания решила остановить эксплуатацию модели.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Автопарк Национальной полиции пополнился 310 седанамиАвтопарк Национальной полиции пополнился 310 седанами
ТОП-5 автомобилей, которые быстрее других гниютТОП-5 автомобилей, которые быстрее других гниют
ДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машинДТП на площади Победы в Киеве: один пьяный водитель вывел из строя семь машин
Юристы рассказали, когда полиция может «осматривать поверхностно» автоЮристы рассказали, когда полиция может «осматривать поверхностно» авто
Мотор Сич отремонтирует вертолеты МИ-8 для ГрузииМотор Сич отремонтирует вертолеты МИ-8 для Грузии
Блок рекламы


Похожие новости
В Индонезии произошла авиакатастрофа Boeing, самолет упал в Яванское море (обновлено)В Индонезии произошла авиакатастрофа Boeing, самолет упал в Яванское море (обновлено)
В прошлом году в Европе было продано более 1 млн электромобилей. Лидеры — Tesla, Volkswagen и RenaultВ прошлом году в Европе было продано более 1 млн электромобилей. Лидеры — Tesla, Volkswagen и Renault
Boeing 737 Max впервые совершил рейс с пассажирами на бортуBoeing 737 Max впервые совершил рейс с пассажирами на борту
В Европе одобрили слияние Fiat Chrysler и PeugeotВ Европе одобрили слияние Fiat Chrysler и Peugeot
Европейские производители грузовиков откажутся от ДВС к 2040 годуЕвропейские производители грузовиков откажутся от ДВС к 2040 году
Boeing 737 МАХ совершил первый рейс после моратория на полетыBoeing 737 МАХ совершил первый рейс после моратория на полеты
Ryanair сделала допзаказ на 75 самолетов Boeing 737 MAXRyanair сделала допзаказ на 75 самолетов Boeing 737 MAX
Volkswagen ID.3 стал самым продаваемым автомобилем в ЕвропеVolkswagen ID.3 стал самым продаваемым автомобилем в Европе
Авиационное управление США разрешило Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAXАвиационное управление США разрешило Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX
Первый штраф — 8500 гривен. Полиции разрешили штрафовать «евробляхи» на месте остановкиПервый штраф — 8500 гривен. Полиции разрешили штрафовать «евробляхи» на месте остановки
Последние новости
Подгружаем последние новости