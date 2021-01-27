Китайский аналог Hummer H1 будут продавать всем желающим

Китайский автогигант DongFeng планирует начать продавать гражданскую версию армейского внедорожника Mengshi, который является аналогом знаменитого американского Hummer H1.

Mengshi выпускают с 2002 года. Вначале это был почти настоящий Hummer. Китайцы покупали у американцев машинокомплекты, собирали их и устанавливали свой логотип.

Однако, через некоторое время китайцы обновили этот внедорожник, создав свою собственную модель. Правда, по дизайнерским решениям, компоновке и пропорциям она полностью повторяет знаменитый американский внедорожник. Но он имеет оригинальный дизайн кузова и салона.

В 2021 году у Mengshi появится гражданская версия. Она получит 4-цилиндровый 4,0 л турбодизель Cummins мощностью 200 л.с. и 600 Нм кр.м.

Сколько будет стоить китайская версия «Хаммера» для всех желающих – пока не известно.

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