Китайский аналог Hummer H1 будут продавать всем желающим

Китайский автогигант DongFeng планирует начать продавать гражданскую версию армейского внедорожника Mengshi, который является аналогом знаменитого американского Hummer H1.

Китайский аналог Hummer H1 будут продавать всем желающим

Mengshi выпускают с 2002 года. Вначале это был почти настоящий Hummer. Китайцы покупали у американцев машинокомплекты, собирали их и устанавливали свой логотип.

Однако, через некоторое время китайцы обновили этот внедорожник, создав свою собственную модель. Правда, по дизайнерским решениям, компоновке и пропорциям она полностью повторяет знаменитый американский внедорожник. Но он имеет оригинальный дизайн кузова и салона.

В 2021 году у Mengshi появится гражданская версия. Она получит 4-цилиндровый 4,0 л турбодизель Cummins мощностью 200 л.с. и 600 Нм кр.м.

Сколько будет стоить китайская версия «Хаммера» для всех желающих – пока не известно.

Ранее немецкий журнал AUTO BILD назвал ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.


Максимов Віталій, Тудей

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