Китайский аналог Hummer H1 будут продавать всем желающим
Китайский автогигант DongFeng планирует начать продавать гражданскую версию армейского внедорожника Mengshi, который является аналогом знаменитого американского Hummer H1.
Mengshi выпускают с 2002 года. Вначале это был почти настоящий Hummer. Китайцы покупали у американцев машинокомплекты, собирали их и устанавливали свой логотип.
Однако, через некоторое время китайцы обновили этот внедорожник, создав свою собственную модель. Правда, по дизайнерским решениям, компоновке и пропорциям она полностью повторяет знаменитый американский внедорожник. Но он имеет оригинальный дизайн кузова и салона.
В 2021 году у Mengshi появится гражданская версия. Она получит 4-цилиндровый 4,0 л турбодизель Cummins мощностью 200 л.с. и 600 Нм кр.м.
Сколько будет стоить китайская версия «Хаммера» для всех желающих – пока не известно.
Ранее немецкий журнал AUTO BILD назвал ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.